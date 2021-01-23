Умер экс-игрок «Волги» и лучший бомбардир сборной Ямайки Лутон Шелтон

Бывший нападающий нижегородской «Волги» и лучший бомбардир сборной Ямайки Лутон Шелтон умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в "Твиттере".

Шелтон боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Три года назад в связи с болезнью футболист лишился возможности членораздельно говорить и потерял значительную часть мышечной массы.



Шелтон выступал за «Волгу», которая прекратила своё существование в 2016 году, с 2013 по 2015 год. В составе нижегородского клуба он провёл 23 матча и отметился двумя голами. Хавбек успел поиграть также в шведском «Хельсингборге», английском «Шеффилд Юнайтед», норвежской «Волеренге», датском «Ольборге» и турецком «Карабюкспоре». На его счету 35 голов в 75 матчах за сборную Ямайки.



Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличам и последующей атрофии мышц. С таким же заболеванием боролся бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.