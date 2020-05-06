«Последний бой». Вдова Риксена выпустила книгу

Вдова бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена Вероника сообщила об издании книги под названием «Фернандо Риксен: последний бой. Жизнь с MND».
«Всем привет! C гордостью представляю вам обложку новой книги о покойном муже. Это история, которую он хотел услышать, история его последних лет», — написала Вероника на своей странице в «Инстаграме».
25 сентября в Глазго состоялись похороны бывшего игрока «Зенита» и «Рейнджерса» Фернандо Риксена, который ушёл из жизни в возрасте 43 лет от бокового амиотрофического склероза (MND) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, приводящего к параличу и последующей атрофии мышц.
Церемонию прощания с Риксеном посетили футболисты «Рейнджерса», руководство клуба и его бывшие партнёры по команде — Начо Ново, Томас Буффель, Туре Андре Флу, Петер Лёвенкрандс и другие. Жена Риксена Вероника и члены его семьи были одеты в чёрные футболки с написанной на них фамилией бывшего футболиста и номером «два».
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