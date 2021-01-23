Бывший тренер «Рубина» Чалый: лучший игрок в РПЛ — Кварацхелия

Бывший тренер «Рубина» Валерий Чалый назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги.



«Лучший игрок в РПЛ – Кварацхелия. Приятно смотреть на него. Когда он не играет, «Рубин» выглядит совсем иначе. За ним бегут, хватают руками, два человека пытаются сбить, а он несётся. И это в 19 лет. Вот таких игроков нам надо растить.



Думаю, он хочет уехать в Европу и у него есть хорошие качества для переезда в топ-чемпионат. Он вообще не боится играть один в один, умеет это делать на высокой скорости, не отпуская мяч далеко, меняя направление. Очень сильный футболист, и, думаю, он скоро уедет из «Рубина». Агенты наверняка уже стоят в очереди. Главное теперь, чтобы у Хвичи голова не закружилась. Ему нужно найти команду, где он по-новому себя раскроет с хорошим тренером. Теперь важно, чтобы он не получил травму и проявил себя, развивался», — цитирует специалиста «Спорт Бизнес Online».

Кварацхелия и «Один дома». «Рубин» опубликовал смешные коллажи с футболистами