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Кварацхелия и «Один дома». «Рубин» опубликовал смешные коллажи с футболистами

Кварацхелия и «Один дома». «Рубин» опубликовал смешные коллажи с футболистами
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на своей официальной странице в «Твиттере» разместил подборку фотографий с игроками клуба, добавив хештег Новогодний муд.

Например, нападающий казанской команды Джордже Дестопович готовится встретить Новый год в окружении множества кошек. Форвард Хвича Кварацхелия занят просмотром популярной новогодней комедии «Один дома». Защитник Илья Самошников держит так много подарков, что едва справляется с их общим весом, а Михаил Меркулов готовится ввести в игру часть снеговика.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Рубина» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».

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