Кварацхелия и «Один дома». «Рубин» опубликовал смешные коллажи с футболистами
«Рубин» на своей официальной странице в «Твиттере» разместил подборку фотографий с игроками клуба, добавив хештег Новогодний муд.
Например, нападающий казанской команды Джордже Дестопович готовится встретить Новый год в окружении множества кошек. Форвард Хвича Кварацхелия занят просмотром популярной новогодней комедии «Один дома». Защитник Илья Самошников держит так много подарков, что едва справляется с их общим весом, а Михаил Меркулов готовится ввести в игру часть снеговика.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Рубина» в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».
«Рубин» показал, что осталось за кадром новогоднего видео со Слуцким
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
17:26
-
17:20
-
17:17
-
16:58
-
16:47
-
16:37
-
16:15
-
16:10
-
15:37
-
15:21
-
15:01
-
14:56
-
14:48
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:42
-
12:40
-
12:27
-
12:23
-
12:22
-
11:55
-
11:34
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
10:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам