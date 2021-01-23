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Сёмин: если Кокорин будет работать не покладая рук, найдёт место в основе «Фиорентины»

Сёмин: если Кокорин будет работать не покладая рук, найдёт место в основе «Фиорентины»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Очень простая ситуация. Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, и ему этот шанс предоставился. Как Кокорин воспользуется шансом, зависит только от него. «Фиорентина» же его берёт? Берёт. Будет он работать не покладая рук, работать с утра до вечера, продлит себе футбольную жизнь, найдёт место в стартовом составе «Фиорентины», жизнь будет прекрасна. А если не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и всё. Клуб его берет, значит, все остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться.

Данные определит рабочая обстановка. Данные — это труд. Опять же, будет трудиться — будет хорошая перспектива, не будет — и перспективы не будет», — цитирует Сёмина Rusfootball.

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