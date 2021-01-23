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Рафаэль Бенитес покинул китайский клуб «Далянь Про»

Рафаэль Бенитес покинул китайский клуб «Далянь Про»
Футбол / Прочие турниры 0

Испанский тренер Рафаэль Бенитес покинул китайский клуб «Далянь Про». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторона.

На своём сайте Бенитес написал прощальное письмо, отметив, что главной причиной ухода из команды стал коронавирус. Бенитес хочет больше времени проводить с семьёй в непростые времена пандемии.

Специалист возглавил «Далянь Про» в 2019 году. В сезоне 2020 года клуб под руководством испанского специалиста занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.

Последним клубом Бенитеса до переезда в Китай был «Ньюкасл Юнайтед». «Сорок» он возглавил в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, однако в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу.

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