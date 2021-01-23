Деян Ловрен тренирует удары через себя. Видео

Пресс-служба «Зенита» выложила в «Твиттере» ролик с тренировкой игроков на сборе в Дубае.

В ролике защитник питерской команды Деян Ловрен исполняет эффектный удар через себя.

Пресс-служба «Зенита» ранее опубликовала фото встречи Ловрена с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Ловрен и ван Дейк вместе играли за «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год. Перед началом сезона-2020/2021 хорватский футболист перешёл в «Зенит». В составе мерсисайдцев Ловрен и ван Дейк — чемпионы Англии (сезон-2019/2020), победители Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2018/2019), обладатели Суперкубка УЕФА (2019).



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).