Халк сыграл в футволей с Деку

Бывший форвард «Зенита» и «Шанхай СИПГ» Халк на своей странице в «Инстграме» опубликовал фото с бывшим полузащитником «Барселоны» и сборной Португалии Деку.

На фотографии футболисты играют в футволей.

Халк может перейти в «Сент-Этьен». Французский клуб предложит контракт 34-летнему бразильцу после того, как «Вулверхэмптон Уондерерс» не смог подписать его из-за изменившихся после брекзита правил.



7 декабря Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ» и является свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. Появилась информация, что сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту контракт с зарплатой € 3 млн в год.



В 2016 году Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за € 55,8 млн. Он провёл за клуб 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.

Деку выступал за «Коринтианс», «Порту», «Барселону», «Челси» и «Флуминенсе». Завершил карьеру в 2013 году.