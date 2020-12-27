«Сент-Этьен» хочет подписать Халка

Бывший форвард «Зенита» и «Шанхай СИПГ» Халк может перейти в «Сент-Этьен», сообщает The Sun со ссылкой на Correio de Manha.
Французский клуб предложит контракт 34-летнему бразильцу после того, как «Вулверхэмптон Уондерерс» не смог подписать его из-за изменившихся после Брекзита правил.
Халк не сможет получить разрешение на работу в Великобритании. В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу с 1 января, согласно которым любой игрок, который приезжает в клуб АПЛ, должен соответствовать ряду критериев.
7 декабря Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ» и является свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. Появилась информация, что сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту контракт с зарплатой € 3 млн в год.
В 2016 году Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за € 55,8 млн. Он провёл за клуб 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.
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