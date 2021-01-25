Игрок «Реала» заразился коронавирусом

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте испанского клуба.



Накануне мадридский клуб прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест Начо дал положительный результат. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.



20 января «сливочные» сенсационно вылетели из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе «Алькояно» в матче 1/16 финала. В дополнительное время, когда счёт был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли.

В нынешнем сезоне Начо принял участие в 7 матчах чемпионата Испании, однако не отметился результативными передачами.