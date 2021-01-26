Лингард и Рохо могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «молотобойцы» хотят арендовать 28-летнего англичанина. В текущем сезоне Лингард провел три матча и не отметился результативными действиями.

Также, по данным источника, аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшее время может оказаться в «Боке Хуниорс». В ходе своей карьеры он также выступал за «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг». В нынешнем сезоне Рохо не провёл за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что 33-летний аргентинский вратарь Серхио Ромеро также покинет команду.