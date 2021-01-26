«Бавария» подписала бывшего нападающего «Базеля»

«Бавария» на своём официальном сайте сообщила о переходе нападающего Димитри Оберлена.
С 23-летним швейцарским футболистом был заключён контракт до лета этого года. Он будет выступать за резервную команду мюнхенцев.
Последним клубом Оберлена был «Базель», соглашение с которым он расторг в конце 2020 года. В швейцарском клубе он находился с 2017 года и уходил в аренду в «Эмполи» и «Зюлте-Варегем». В нынешнем сезоне форвард провёл лишь 1 матч в квалификации Лиги Европы и не отметился результативными действиями.
«Бавария», набрав 42 очка в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя, «РБ Лейпциг», на 7 очков. Тройку лидеров замыкает «Байер» (32), которому лишь по дополнительным показателям уступает «Вольфсбург».
- 26 января 2021
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