Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского «Челси».



«Знаю точно, что Лэмпард не хотел бы, чтобы кто-то его жалел. Знаю его характер, менталитет и уверен, что он скоро придёт в норму. У него будет отличная тренерская карьера.



У «Челси» недавно начался спад, но не так давно они шли на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Они впервые были в плохой форме при Фрэнке, поэтому немного удивлён новостью об увольнении. Но комментировать то, что случилось в «Челси», — не моя работа.



Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» будет проходить через тяжелые, неровные периоды, но у меня была полная поддержка руководства. Благодарен за это, потому что при мне команда пережила два или три явных спада. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Грустно, когда кто-то теряет работу», – приводит слова специалиста Sky Sports.



Фрэнк Лэмпард был снят с должности главного тренера „Челси“ в понедельник, 25 января. Он возглавлял синих с лета 2019 года. В настоящее время „Челси“ занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах.

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