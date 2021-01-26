Джеррард — об увольнении Лэмпарда: не первая такая история у «Челси». Ничего удивительного

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал увольнение своего бывшего партнёра по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси».



«Разумеется, я сочувствую Фрэнку, он мой бывший партнёр и человек, которого я очень сильно уважаю. Но, зная его, могу с уверенностью сказать, что он вернётся. Фрэнк встряхнётся и продолжит работать, а ближайшее время проведёт с семьёй.



Чувствую разочарование. Отставка произошла практически сразу после удачного результата (победа в матче Кубка Англии с «Лутон Таун» (3:1). – Прим. «Чемпионата»). Но я не знаю всех нюансов. Не знаю, как он переживал происходящее, какие у него были отношения со всеми в клубе. Мне казалось, что у «Челси» есть возможность поддержать Лэмпарда в такой трудный период, но они поступили иначе. Хотя у «Челси» это далеко не первая подобная история, так что ничего удивительного», — цитирует Джеррарда Goal.com.

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