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«Арсенал» просит перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральное поле

«Арсенал» просит перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральное поле
Футбол / Лига Европы 0

Руководство лондонского «Арсенала» ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой» из Португалии на нейтральное поле.

Как сообщает Sky Sports, «канониры» боятся, что им может быть отказано в вылете в Португалию из-за опасений правительства Великобритании новых форм коронавируса, зарегистрированных в Южной Америке. Как известно, у Португалии тесные культурные и туристические связи с Бразилией.

По сообщениям источника, «Арсенал» готов сыграть на нейтральном поле, однако лиссабонцы хотят провести встречу на домашнем стадионе «Да Луш».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы должен состояться в Лиссабоне 18 февраля. Ответная встреча должна пройти в Лондоне 25 февраля.

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