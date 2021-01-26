«Арсенал» просит перенести матч Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральное поле
Руководство лондонского «Арсенала» ведёт переговоры о переносе первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бенфикой» из Португалии на нейтральное поле.
Как сообщает Sky Sports, «канониры» боятся, что им может быть отказано в вылете в Португалию из-за опасений правительства Великобритании новых форм коронавируса, зарегистрированных в Южной Америке. Как известно, у Португалии тесные культурные и туристические связи с Бразилией.
По сообщениям источника, «Арсенал» готов сыграть на нейтральном поле, однако лиссабонцы хотят провести встречу на домашнем стадионе «Да Луш».
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы должен состояться в Лиссабоне 18 февраля. Ответная встреча должна пройти в Лондоне 25 февраля.
Клубы АПЛ столкнутся с проблемами при осуществлении трансферов с игроками из Южной Америки
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