Клубы АПЛ столкнутся с проблемами при осуществлении трансферов с игроками из Южной Америки

Правительство Великобритании запретило въезд в страну людям, прибывающим из Южной Америки и Португалии.



Как сообщает Sky Sports, въезд в Великобританию людей из всех стран Южной Америки был запрещён из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Бразилии. Поездки из Португалии были также приостановлены с пояснением: «С учётом сильных туристических связей Португалии с Бразилией».



По сообщениям источника, это окажет влияние на текущее трансферное окно, поскольку южноамериканский рынок стал более доступным для британских клубов в рамках новой системы разрешений на работу, введённой после Brexit.



Запрет введён без указания даты окончания, поэтому неизвестно, успеют ли британские футбольные клубы подписать контракты с южноамериканскими и португальскими футболистами до закрытия январского трансферного окна.

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