«Лос-Анджелес Гэлакси» нацелился на Себастьяна Джовинко

Нападающий арабского клуба «Аль-Хиляль» Себастьян Джовинко близок к возвращению в MLS. В услугах 34-летнего итальянца заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Сейчас на тренерском мостике «Гэлакси» находится Грег Ванни, который хорошо знаком с Джовинко по временам работы в «Торонто», где они совместными усилиями выиграли в 2017 году MLS. Американский специалист хочет воссоединиться с юрким итальянцем.

Transfermarkt оценивает Джовинко в € 4 млн. В текущем сезоне Себастьян провёл в составе «Аль-Хиляля» 11 матчей и отличился двумя результативными передачами. Ранее он выступал за «Эмполи», «Парму», «Ювентус» и «Торонто». Кроме того, на счету Джовинко 23 игры в составе сборной Италии.