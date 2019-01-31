Джовинко перешёл в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии

Итальянский нападающий Себастьян Джовинко перешёл из «Торонто» в «Аль-Хилаль». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Сумма трансфера, а также условия личного контракта игрока с клубом из Саудовской Аравии не разглашаются.

32-летний Джовинко выступал за «Торонто» с 2015 года. За канадский клуб он провёл 142 матча во всех турнирах, стал автором 83 забитых мячей, а также отдал 51 результативную передачу. Ранее выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Эмполи» и «Парма». Сыграл 23 матча за сборную Италии, в которых отметился одним забитым мячом. Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, чемпион итальянской Серии В, обладатель Кубка MLS, финалист чемпионата Европы 2012 года.