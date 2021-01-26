Гол после наигранной комбинации футболистов «Манчестер Сити». Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Бромвич Альбион» и «Манчестер Сити». Идёт 20-я минута матча, счёт 2:0 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — защитник «горожан» Рубен Диаш исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган спокойно обработал мяч и прицельно пробил в угол ворот.

Видео гола Илкая Гюндогана

Это уже шестой гол 30-летнего немца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 18 матчах набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити».