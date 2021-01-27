«Я прибавил, но не знаю, в чём именно». Педро Роша — об аренде в бразильские клубы

Фланговый нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал об изменениях, которые произошли в его жизни за период аренды в бразильские клубы.
«У меня родился сын, я набрался жизненного опыта. Безусловно, чему-то научился в футбольном плане, в чём-то прибавил — всё-таки поиграл в двух бразильских клубах. Точно не скажу, в каких именно компонентах прибавил, отвечу иначе: если играешь в футбол с любовью и страстью, то опыт обязательно приходит. Надеюсь применить полученный опыт здесь в «Спартаке» и продолжить прогрессировать», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Напомним, в апреле 2019 года Педро Роша отправился в бразильский «Крузейро» на правах аренды. Далее последовала аренда во «Фламенго», которая завершилась 31 декабря 2020 года. Сейчас нападающий находится в расположении «Спартака».
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