Педро Роша: Тедеско называет меня Педрито

Фланговый нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал, как его называют партнёры по команде, тренер и родители. Также он затронул тему кулинарного мастерства своей матери.
«В «Спартаке» я Педро или Роша, тренер говорит Педрито, а для родителей — только Педро.
Кстати, моя мама долгое время работала поваром в гостинице или на банкетах, готовила бразильские блюда – например, известную всем фейжоаду (блюдо из мяса и фасоли). Но главная её фишка – традиционная для наших мест Мукека, такое рагу из морепродуктов. Готовке мама пыталась научить и меня, но это вообще не моё — возможно, потому что я никогда не жил один.
Поэтому когда приехал в Москву в 2017 году, ходил в Cafe Brazil, которое потом закрылось. Слышал про ресторан Lars Vegans, но пока не посещал», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Интервью с Педро Рошей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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