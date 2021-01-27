Педро Роша: Тедеско называет меня Педрито

Фланговый нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал, как его называют партнёры по команде, тренер и родители. Также он затронул тему кулинарного мастерства своей матери.

«В «Спартаке» я Педро или Роша, тренер говорит Педрито, а для родителей — только Педро.

Кстати, моя мама долгое время работала поваром в гостинице или на банкетах, готовила бразильские блюда – например, известную всем фейжоаду (блюдо из мяса и фасоли). Но главная её фишка – традиционная для наших мест Мукека, такое рагу из морепродуктов. Готовке мама пыталась научить и меня, но это вообще не моё — возможно, потому что я никогда не жил один.

Поэтому когда приехал в Москву в 2017 году, ходил в Cafe Brazil, которое потом закрылось. Слышал про ресторан Lars Vegans, но пока не посещал», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Интервью с Педро Рошей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.