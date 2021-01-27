Экс-форвард ЦСКА Денис Попов стал главным тренером «СКА Ростов-на-Дону»

Известный в прошлом российский футболист Денис Попов стал главным тренером «СКА Ростов-на-Дону».



«Денис Попов утверждён главным тренером «СКА Ростов-на-Дону». Чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны в составе ЦСКА присоединился к тренерскому штабу ростовских «армейцев» в январе 2020 года. До этого работал в майкопской «Дружбе» и минском «Динамо», — сообщает пресс-служба «СКА Ростов-на-Дону».



Попов уже имеет опыт тренерской работы — возглавлял любительскую команду «Спартак» из Геленджика, которая играла в Высшей лиге Краснодарского края. Также работал в должности главного тренера клуба ПФЛ «Дружба» (Майкоп).



В качестве футболиста Попов наиболее известен выступлениями за ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России. Также играл за такие известные клубы, как «Кубань», «Черноморец», «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Химки».

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