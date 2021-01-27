Юран хочет обжаловать штраф от комитета по этике за слова про возраст Урунова

Главный тренер хабаровского СКА Сергей Юран подаст протест на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в течение трёх дней. Комитет вынес штраф Юрану за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова в размере 250 тыс. рублей. Напомним, специалист сказал, что паспорт хавбека «переписан».



«Мотивировочную часть получил сегодня, мой юрист её уже изучает. В течение трёх дней мы можем подать протест, и, конечно, я намерен это сделать. Это ни в какие ворота не лезет, кажется, я первый, кого хотят оштрафовать на такую сумму — четверть миллиона», — цитирует Юрана ТАСС.

Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.