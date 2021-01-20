Созин – о штрафе Юрану: Сергей присутствовал, но глубину проступка не осознал

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал штраф в размере 250 тыс. рублей, который получил главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остана Урунова.



«Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным, Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Комитет по этике РФС вынес Юрану штраф за высказывание про возраст Урунова