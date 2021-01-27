«Лацио» объявил о переходе защитника «Милана» Мусаккио
Защитник «Милана» Матео Мусаккио стал игроком «Лацио», сообщает пресс-служба римского клуба.
«Лацио» полностью выкупил права на аргентинского игрока.
Ранее 30-летний футболист прошёл медицинское обследование в клинике Clinica Paideia.
Защитник выступал за «Милан» с 2017 года, куда он перешёл из испанского «Вильярреала» за € 18 млн. Аргентинский футболист также выступал за «Ривер Плейт», воспитанником которого является. На счету Мусаккио шесть матчей в футболке сборной Аргентины.
В нынешнем сезоне Мусаккио принял участие в двух матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Соглашение Мусаккио с «Миланом» было рассчитано до 30 июня 2021 года.
После 19 туров «Лацио» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.
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