«Лацио» объявил о переходе защитника «Милана» Мусаккио

Защитник «Милана» Матео Мусаккио стал игроком «Лацио», сообщает пресс-служба римского клуба.

«Лацио» полностью выкупил права на аргентинского игрока.

Ранее 30-летний футболист прошёл медицинское обследование в клинике Clinica Paideia.

Защитник выступал за «Милан» с 2017 года, куда он перешёл из испанского «Вильярреала» за € 18 млн. Аргентинский футболист также выступал за «Ривер Плейт», воспитанником которого является. На счету Мусаккио шесть матчей в футболке сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне Мусаккио принял участие в двух матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Соглашение Мусаккио с «Миланом» было рассчитано до 30 июня 2021 года.



После 19 туров «Лацио» занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.