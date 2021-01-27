Роналду не сыграет в матче 1/4 финала Кубка Италии
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и СПАЛа на матч 1/4 финала Кубка Италии. В заявку туринцев не попал нападающий Криштиану Роналду.
«Ювентус»: Буффон, Драгусин, Демираль, де Лигт, Фработта, Рабьо, Рэмзи, Кулушевски, Бернардески, Фаджоли, Мората.
Запасные: Пинсольо, Щенсны, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Да Граса, Данило, Ди Пардо, Куадрадо, Кьеза, Артур, Маккенни.
СПАЛ: Бериша, Эспозито, Сек, Бриньола, Викари, Дикманн, Миссироли, Околи, Раньери, Серникола, Флоккари.
Запасные: Минелли, Нган, Спалтро, Валоти, Вивиани, Моро, Палоски, Сала, Стрефецца, Томович.
Матч «Ювентус» — СПАЛ состоится в Турине. Начало встречи — в 22:45 мск. Победитель этого матча в 1/2 финала Кубка Италии сыграет с «Интером».
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
23:13
-
22:59
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:51
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:16
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:02
-
20:59
-
20:52
-
20:41
-
20:30
-
20:30
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам