Роналду не сыграет в матче 1/4 финала Кубка Италии

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и СПАЛа на матч 1/4 финала Кубка Италии. В заявку туринцев не попал нападающий Криштиану Роналду.

«Ювентус»: Буффон, Драгусин, Демираль, де Лигт, Фработта, Рабьо, Рэмзи, Кулушевски, Бернардески, Фаджоли, Мората.

Запасные: Пинсольо, Щенсны, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Да Граса, Данило, Ди Пардо, Куадрадо, Кьеза, Артур, Маккенни.

СПАЛ: Бериша, Эспозито, Сек, Бриньола, Викари, Дикманн, Миссироли, Околи, Раньери, Серникола, Флоккари.

Запасные: Минелли, Нган, Спалтро, Валоти, Вивиани, Моро, Палоски, Сала, Стрефецца, Томович.

Матч «Ювентус» — СПАЛ состоится в Турине. Начало встречи — в 22:45 мск. Победитель этого матча в 1/2 финала Кубка Италии сыграет с «Интером».