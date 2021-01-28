Хайтам Алеесами: переход в «Ростов» был очень лёгким выбором

Защитник «Ростова» Хайтам Алеесами рассказал, почему выбрал именно ростовский клуб.
«Я говорю на английском, французском и норвежском языках. Также разговариваю на арабском, берберском и итальянском. Получается, шесть языков. Учу русский, каждый день запоминаю по несколько новых слов.
Адаптация в «Ростове» прошла очень легко, ведь в команде играет мой друг из Норвегии и другие ребята, с которыми мы сразу начали общаться. Советовался с Норманном перед переходом в «Ростов». Понятно, что мы играем вместе в сборной, беседовали там об этом. Матиас рассказал мне, что в «Ростове» всё просто на высшем уровне и что в клубе работают отличные специалисты, начиная от главного тренера и фитнес-тренера, заканчивая персоналом и врачами. Так что для меня это был очень лёгкий выбор!
На сборах самыми сложными были первые несколько дней. Организму было необходимо привыкнуть к тренировкам на поле в бутсах, ведь мы четыре недели не выходили на газон. Но теперь мы чувствуем себя лучше с каждым днём», — цитирует Алеесами пресс-служба «Ростова».
- 28 января 2021
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