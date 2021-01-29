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Нуну Эшпириту Санту сделал крупное пожертвование на обеспечение нуждающихся едой

Нуну Эшпириту Санту сделал крупное пожертвование на обеспечение нуждающихся едой
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту сделал крупное пожертвование для обеспечения питанием нуждающимся.

Как сообщает The Athletic, португальский специалист пожертвовал около € 300 тыс на благотворительную инициативу, направленную на обеспечение питанием нуждающихся жителей Вулверхэмптона. Такая же сумма была выделена благотворительным фондом АПЛ.

«Болельщики «волков» и жители Вулверхэмптона потрясающе относились ко мне в течение четырех лет, что я нахожусь здесь, поэтому я хотел как-то их отблагодарить и помочь людям, страдающим в период пандемии COVID-19», – рассказал Нуну Эшпириту Санту.

«Вулверхэмптон» в 20 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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