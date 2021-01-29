Нуну Эшпириту Санту сделал крупное пожертвование на обеспечение нуждающихся едой
Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту сделал крупное пожертвование для обеспечения питанием нуждающимся.
Как сообщает The Athletic, португальский специалист пожертвовал около € 300 тыс на благотворительную инициативу, направленную на обеспечение питанием нуждающихся жителей Вулверхэмптона. Такая же сумма была выделена благотворительным фондом АПЛ.
«Болельщики «волков» и жители Вулверхэмптона потрясающе относились ко мне в течение четырех лет, что я нахожусь здесь, поэтому я хотел как-то их отблагодарить и помочь людям, страдающим в период пандемии COVID-19», – рассказал Нуну Эшпириту Санту.
«Вулверхэмптон» в 20 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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