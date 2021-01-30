Хван Ин Бём: не играл почти месяц, хочу вернуться в общую группу как можно скорее
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём рассказал о подготовке к возобновлению Российской Премьер-Лиги.
«Чувствую себя хорошо, но пока не тренируюсь в общей группе, хотя очень хочу. Из-за отпуска не играл почти месяц. Тренер дал дополнительную неделю в отличие от всех, потому что у меня был длительный карантин на родине. Моя форма пока чуть хуже остальных. Единственное, чего хочу, — как можно скорее вернуться в общую группу», — сказал Ин Бём в интервью для пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», в 19 турах набрав 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита». Напомним, «Рубин» на сборах должен сыграть восемь товарищеских матчей.
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