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Хван Ин Бём: не играл почти месяц, хочу вернуться в общую группу как можно скорее

Хван Ин Бём: не играл почти месяц, хочу вернуться в общую группу как можно скорее
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём рассказал о подготовке к возобновлению Российской Премьер-Лиги.

«Чувствую себя хорошо, но пока не тренируюсь в общей группе, хотя очень хочу. Из-за отпуска не играл почти месяц. Тренер дал дополнительную неделю в отличие от всех, потому что у меня был длительный карантин на родине. Моя форма пока чуть хуже остальных. Единственное, чего хочу, — как можно скорее вернуться в общую группу», — сказал Ин Бём в интервью для пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», в 19 турах набрав 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита». Напомним, «Рубин» на сборах должен сыграть восемь товарищеских матчей.

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