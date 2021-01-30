«Урал» обыграл ереванский «Арарат»
В товарищеском матче на сборах «Урал» переиграл армянский «Арарат». Встреча проходила на стадионе «Халид Бин Мохаммед» в Шардже (ОАЭ) и завершилась со счётом 2:0.
На 44-й минуте счёт открыл полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви. В начале второго тайма преимущество «Урала» увеличил полузащитник Чингиз Магомадов, который реализовал пенальти.
«Урал» набрал 21 очко в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом мате после перерыва «Урал» сыграет с «Уфой». Встреча 1/8 финала Кубка России состоится 20 февраля.
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