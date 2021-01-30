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«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
Футбол / Германия 0

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» переиграла «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1.

На 32-й минуте счёт открыл защитник мюнхенцев Жером Боатенг, ему ассистировал Йозуа Киммих. Преимущество «Баварии» увеличил форвард Томас Мюллер, голевую передачу отдал Роберт Левандовски. Андрей Крамарич сократил разрыв в счёте, однако во втором тайме Левандовски забил третий мяч. Полузащитник Серж Гнабри довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Кингсли Коман.

«Бавария» набрала 45 очков и занимает первое место в таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (22) располагается на 12-м месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Айнтрахт» — «Герта» — 3:1

«Боруссия» Д — «Аугсбург» — 3:1

«Вердер» — «Шальке» — 1:1

«Унион Берлин — »Боруссия" М — 1:1

Германия - Бундеслига. 19-й тур
30 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Боатенг – 32'   2:0 Мюллер – 43'   2:1 Крамарич – 44'   3:1 Левандовски – 57'   4:1 Гнабри – 63'
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