«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» переиграла «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1.
На 32-й минуте счёт открыл защитник мюнхенцев Жером Боатенг, ему ассистировал Йозуа Киммих. Преимущество «Баварии» увеличил форвард Томас Мюллер, голевую передачу отдал Роберт Левандовски. Андрей Крамарич сократил разрыв в счёте, однако во втором тайме Левандовски забил третий мяч. Полузащитник Серж Гнабри довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Кингсли Коман.
«Бавария» набрала 45 очков и занимает первое место в таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (22) располагается на 12-м месте.
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Айнтрахт» — «Герта» — 3:1
«Боруссия» Д — «Аугсбург» — 3:1
«Вердер» — «Шальке» — 1:1
«Унион Берлин — »Боруссия" М — 1:1
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