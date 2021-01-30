«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» переиграла «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1.

На 32-й минуте счёт открыл защитник мюнхенцев Жером Боатенг, ему ассистировал Йозуа Киммих. Преимущество «Баварии» увеличил форвард Томас Мюллер, голевую передачу отдал Роберт Левандовски. Андрей Крамарич сократил разрыв в счёте, однако во втором тайме Левандовски забил третий мяч. Полузащитник Серж Гнабри довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Кингсли Коман.

«Бавария» набрала 45 очков и занимает первое место в таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (22) располагается на 12-м месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Айнтрахт» — «Герта» — 3:1

«Боруссия» Д — «Аугсбург» — 3:1

«Вердер» — «Шальке» — 1:1

«Унион Берлин — »Боруссия" М — 1:1