«Манчестер Сити» впервые с 1880 года одержал 12 побед подряд во всех турнирах

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали двенадцатую победу подряд во всех турнирах. По сообщениям «твиттер»-аккаунта Gracenote Live, такая серия побед удалась футболистам «Манчестер Сити» впервые с момента основания клуба. Клуб был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс (Уэст-Гортон)», а уже с 1894 года называется «Манчестер Сити».
Видео победного гола «Манчестер Сити» в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
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