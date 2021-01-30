«Манчестер Сити» впервые с 1880 года одержал 12 побед подряд во всех турнирах

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали двенадцатую победу подряд во всех турнирах. По сообщениям «твиттер»-аккаунта Gracenote Live, такая серия побед удалась футболистам «Манчестер Сити» впервые с момента основания клуба. Клуб был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс (Уэст-Гортон)», а уже с 1894 года называется «Манчестер Сити».

Видео победного гола «Манчестер Сити» в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).