«Валенсия» без Черышева обыграла «Эльче»
В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» переиграла «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:0.
На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, ему ассистировал хавбек Гонсалу Гедеш. На 34-й минуте футболист «Валенсии» Карлос Солер не реализовал пенальти.
Бывший нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони провёл на поле 77 минут и получил жёлтую карточку. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал.
«Валенсия» набрала 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» (17) располагается на 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (47), который сыграл 18 встреч.
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