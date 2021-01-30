Экс-игрок «Анжи» Менса: в командах работают белые тренеры. Хорошо бы увидеть и темнокожих

Защитник «Коламбус Крю» Джонатан Менса, который в 2016 году выступал в «Анжи», рассказал, что тренерский цех следует разнообразить специалистами разных национальностей.

«Хотелось бы увидеть равенство и справедливость, ведь когда все люди любят друг друга, тогда мир прекрасен. Такие движения могут принести много перемен и помочь людям больше узнать о жизни и представителях других этнических групп.

Как видите, сейчас в командах в основном работают белые тренеры, но было бы хорошо, если бы мы могли видеть темнокожих специалистов, индейских, русских — любой национальности и цвета кожи. Когда вокруг одни белые тренеры, это такая же проблема, как если бы все специалисты были темнокожими», — цитирует Менсу сайт РПЛ.