Экс-игрок «Анжи» Менса: в командах работают белые тренеры. Хорошо бы увидеть и темнокожих
Защитник «Коламбус Крю» Джонатан Менса, который в 2016 году выступал в «Анжи», рассказал, что тренерский цех следует разнообразить специалистами разных национальностей.
«Хотелось бы увидеть равенство и справедливость, ведь когда все люди любят друг друга, тогда мир прекрасен. Такие движения могут принести много перемен и помочь людям больше узнать о жизни и представителях других этнических групп.
Как видите, сейчас в командах в основном работают белые тренеры, но было бы хорошо, если бы мы могли видеть темнокожих специалистов, индейских, русских — любой национальности и цвета кожи. Когда вокруг одни белые тренеры, это такая же проблема, как если бы все специалисты были темнокожими», — цитирует Менсу сайт РПЛ.
Джонатан Менса: мечтаю увидеть возвращение «Анжи» в РПЛ
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
00:04
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:23
-
23:14
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:44
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:08
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:43
-
21:37
-
21:24
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:40
-
20:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам