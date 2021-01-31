Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло забил два гола в первом матче за молодёжку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло впечатляюще начал свою карьеру на Туманном Альбионе.



По сообщениям официального сайта манкунианцев, 18-летний ивуариец завил два гола за молодёжный состав «МЮ» в матче 16-го тура Премьер-лиги 2, первенстве резервных команд АПЛ, с молодёжкой «Ливерпуля» (6:3). Интересно, что покер в составе манкунианцев сделал 17-летний нападающий Джо Хьюджилл.



Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». «Красные дьяволы» заплатили за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов. Стороны договорились о переходе футболиста ещё в октябре 2020 года. Но из-за сложностей в получении британской рабочей визы, ивуариец лишь в январе присоединился к «Манчестер Юнайтед».

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