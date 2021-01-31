Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло забил два гола в первом матче за молодёжку
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло впечатляюще начал свою карьеру на Туманном Альбионе.
По сообщениям официального сайта манкунианцев, 18-летний ивуариец завил два гола за молодёжный состав «МЮ» в матче 16-го тура Премьер-лиги 2, первенстве резервных команд АПЛ, с молодёжкой «Ливерпуля» (6:3). Интересно, что покер в составе манкунианцев сделал 17-летний нападающий Джо Хьюджилл.
Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». «Красные дьяволы» заплатили за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов. Стороны договорились о переходе футболиста ещё в октябре 2020 года. Но из-за сложностей в получении британской рабочей визы, ивуариец лишь в январе присоединился к «Манчестер Юнайтед».
Новичок «МЮ» Диалло: я на седьмом небе от счастья, что стал игроком этого великого клуба
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
01:24
-
01:14
-
01:03
-
00:54
-
00:53
-
00:36
-
00:34
-
00:25
-
00:19
-
00:18
-
00:04
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:23
-
23:14
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:44
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:08
-
22:00
-
22:00
-
21:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам