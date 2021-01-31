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«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Лидс Юнайтед» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Менди, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Перес.

Запасные: Уорд, Рикарду, Сёюнджю, Амарти, Фукс, Томас, Ундер, Чодури, Ихеаначо.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Филлипс, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Крессвел, Дэвис, Пабло Эрнандес, Клих, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.

Подопечные Брендана Роджерса в 20 матчах набрали 39 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (26) — на 12-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити» (44).

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