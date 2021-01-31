Британский журналист: в «Челси» Грановская всем говорит, что делать, а они это делают

Журналист The Telegraph Сэм Уоллес высказался по поводу ухода Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси» и роли в этом директора лондонцев Марины Грановской.



«Фрэнк Лэмпард не был тем тренером «Челси», которого хотела Марина Грановская летом 2019 года. Если бы у клуба, который провёл большую часть сезона в переговорах о расторжении контракта с Маурицио Сарри, были бы более опытные кандидаты, Фрэнк никогда не получил бы эту работу.



Ещё летом 2019 года у Грановской были высокие ожидания, несмотря на трансферный бан, который сняли в январе прошлого года, и отсутствие трансферов в два окна. Лэмпард считал, что обстоятельства изменились и его нельзя судить на тех же условиях. Спустя 18 месяцев, когда результаты резко ухудшились и стало ясно, что его увольнение неизбежно, подозрения, что он был временным решением в ​​трудное время, подтвердились.



Его популярность успокаивала болельщиков, когда «Челси» не мог обновить состав, и теперь с обычной жестокостью клуб решил, что ему пора уходить. Говорят, что «Челси» – политический клуб, но на самом деле эта политика очень проста: Грановская всем говорит, что делать, а они это делают. Марина Грановская — протеже Романа Абрамовича, и именно она назначила Лэмпарда, когда альтернатив было мало.



Лэмпард не разговаривал с Романом Абрамовичем в течение 18 месяцев. Кто хорошо знает процесс, могут сделать как минимум один вывод: если бы Грановская недолюбливала Лэмпарда, она бы делегировала вопрос его увольнения кому-то другому, как это было со многими из его предшественников. Но это слабое утешение для человека, которого уволили.



Лэмпарда уволили, потому что среднее количество очков за матч при нем упало ниже показателя, который Грановская считала приемлемым, и клуб не видел никаких признаков того, что ситуация изменится. Чувствовалось, что ему было предоставлено достаточно времени, но команда выскользнула из зоны Лиги чемпионов», – приводит слова Уоллеса The Telegraph.



В момент увольнения Фрэнка Лэмпарда «Челси» занимал девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в 19 матчах набрав 29 очков. От зоны Лиги чемпионов синих отделяло 5 очков.

«Челси» – заложник собственной системы. У Лэмпарда не было шансов Легенду клуба выпихнули при первом же шторме.