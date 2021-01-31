«Спартак» и «Аякс» сильно продвинулись в переговорах по Промесу, игрок близок к переходу

Нападающий «Аякса» Квинси Промес близок к возвращению в московский «Спартак».

По информации нидерландского портала AD, клубы сделали большой шаг вперёд в переговорах о трансфере форварда, однако это не означает, что переход должен быть завершён в ближайшие два дня. Трансферное окно в Нидерландах закрывается завтра, 1 февраля. Клубы из России могут приобретать футболистов до 25 февраля.

Ранее стало известно, что «Аякс» готов отпустить Промеса при желании футболиста, но только за приемлемую цену. Сумму трансфера будет определять нидерландский клуб.

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.