Хендрикс рассказал о дебюте в «Спартаке» и прокомментировал возможное возвращение Промеса

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился эмоциями от дебютной встречи в составе красно-белых, назвал хавбека Алекса Крала лучшим игроком встречи с «Пахтакором» (2:1) и ответил на вопрос, ждёт ли команда возвращения Квинси Промеса.
«Ощущения отличные. Главное — победа. Футболисту важно побеждать в любом матче, даже в товарищеском. Мы тренировались две недели. Игра в четыре защитника? Мы тренируем всё, не могу раскрывать секреты. После длительного тренировочного процесса здорово попробовать новые вещи на поле. В каждом матче мы можем использовать разные схемы, всё зависит от соперника. Лучший игрок матча? Алекс Крал. Он забил очень классный гол.
Ждут ли в команде Промеса? Не знаю, это находится за рамками футбольного поля. Единственное, что знаю, — он замечательный игрок, у него было несколько успешных лет в «Спартаке». Нужно подождать, и мы увидим, случится ли этот трансфер. Знаю, что он легенда «Спартака». Мне говорили, что он был лучшим в команде по системе «гол+пас».
Цели на вторую часть сезона? Занять наиболее высокое место, какое будет возможно. Сейчас мы третьи. До второго места и квалификации ЛЧ не так далеко. Постараемся быть как можно выше", — цитирует Хендрикса сайт Матч ТВ.
- 30 января 2021
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