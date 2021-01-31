Джеррард высказался о возможности возглавить «Ливерпуль» в будущем

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о своём будущем.



«Я не собираюсь оставаться в «Рейнджерс» вечно. Понимаю это. Мечтаю однажды отправиться на юг и тренировать там, но я никуда не тороплюсь. У меня нет даты или времени, когда я буду обязан найти работу в АПЛ. Я сосредоточен на настоящем и стараюсь оставаться в нём с «Рейнджерс». Мне часто задают вопрос о «Ливерпуле», и я не хочу связывать себя с этим, потому что я не должен об этом сейчас беспокоиться.



Ничто не заменит работу в вашем родном клубе, но иметь возможность добиться успеха в качестве менеджера «Рейнджерс» — это моя мечта. Речь идёт о том, чтобы вернуть болельщикам настоящих рейнджеров. Мы — это огромное объединение страстных людей, и я отношусь к ним.



У «Ливерпуля» фантастический тренер мирового уровня, сейчас они находятся на волне успеха. Будучи болельщиком, я действительно горжусь клубом и достижениями последних лет. Мне нравится видеть «Ливерпуль» там, где он сейчас. Но сейчас мне нужно сосредоточиться на моей нынешней работе», – приводит слова Джеррарда Daily Mail.



Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 года. В январе 2015-го он объявил о решении не заключать новый контракт с мерсисайдцами и перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В ноябре 2016 года Джеррард объявил о завершении игровой карьеры. С лета 2018 года Стиви Джи работает главным тренером «Рейнджерс».

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