Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном трансфере защитника в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» прокомментировал слухи о возможном трансфере защитника в его команду.



«Мы постараемся подписать защитника до окончания трансферного окна.



Это смешно, когда вы все думаете: „О, “Ливерпуль» в порядке в ситуации с чередой травм, и они не заботятся о себе и не пытаются ничего предпринять". Мы пытаемся, но нам пока нечего сказать на этот счёт.



Посмотрим. Мы всё ещё стараемся что-то сделать в этом направлении. Если появится возможность, то мы сделаем это. А если нет, то ничего страшного", — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт сегодня, 31 января, и начнётся в 19:30 мск.



Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (35) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).