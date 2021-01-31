«Ливерпуль» сделал предложение об аренде защитника «Вест Хэма»

«Ливерпуль» до конца зимнего трансферного окна может усилить линию обороны.
По информации Sky Sports, мерсисайдцы находятся в поиске усиления защитной линии из-за травм Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. Руководство красных сделало «Вест Хэм Юнайтед» предложение об аренде Иссы Диопа. «Ливерпуль» планирует взять 24-летнего француза в аренду до конца сезона с правом выкупа за € 23 млн.
Диоп присоединился к «молотобойцам» летом 2018 года. За его трансфер «Вест Хэм» заплатил «Тулузе» € 25 млн. Контракт игрока с лондонской командой действует до 30 июня 2023 года. У клуба есть опция продления договора ещё на один год.
В нынешнем сезоне Диоп провёл 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в € 20 млн.
- 31 января 2021
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