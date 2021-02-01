Евгений Селезнёв отчислен из «Колоса» за грубое нарушение режима

Нападающий Евгений Селезнёв отчислен из «Колоса», сообщает Football.ua.

По данным источника, форвард был отчислен за грубое нарушение режима. Наставник клуба Руслан Костышин был категоричен, и игрока отчислили из состава. Селезнёв покинул турецкий сбор и направился в Киев.

Селезнёв подписал контракт с «Колосом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за украинский клуб 12 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Ранее Селезнёв выступал за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.

На данный момент «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 очков.