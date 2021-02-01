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Евгений Селезнёв отчислен из «Колоса» за грубое нарушение режима

Евгений Селезнёв отчислен из «Колоса» за грубое нарушение режима
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий Евгений Селезнёв отчислен из «Колоса», сообщает Football.ua.

По данным источника, форвард был отчислен за грубое нарушение режима. Наставник клуба Руслан Костышин был категоричен, и игрока отчислили из состава. Селезнёв покинул турецкий сбор и направился в Киев.

Селезнёв подписал контракт с «Колосом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за украинский клуб 12 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Ранее Селезнёв выступал за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.

На данный момент «Колос» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 очков.

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