«Рома» арендовала 19-летнего защитника «Далласа» с обязательством выкупа

Защитник «Далласа» Брайан Рейнольдс перешёл в «Рому» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Арендное соглашение 19-летнего футболиста с римлянами рассчитано до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию обязательного выкупа трансфера защитника € 6,75 млн. «Рома» также заключила с Рейнольдсом предварительный контракт до 30 июня 2025 года. Защитник будет выступать за римский клуб под 19-м номером.



Рейнольдс начал выступать за основную команду «Далласа» в 2017 году. В сезоне 2020 года принял участие в 19 матчах MLS и отдал 3 результативные передачи.



«Рома» в 20 встречах набрала 40 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (46).