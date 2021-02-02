Игроки «Ростова» поздравили Карпина с днём рождения, спев песню и подарив торт. Видео

Футболисты футбольного клуба «Ростов» поздравили главного тренера команды Валерия Карпина с днём рождения. Игроки спели песню Happy Birthday to you и подарили торт. Сегодня, 2 февраля, Карпину исполняется 52 года.

Валерий Карпин возглавил ростовскую команду в 2018 году. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».