Ивелин Попов — об уходе из «Ростова»: не до конца считаю себя правым, Карпину руку пожму

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал уход из «Ростова» и взаимоотношения с главным тренером Валерием Карпиным.



«Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов. Не до конца считаю себя правым. Не говорю, что во всём прав. Выводы сделал, но это в прошлом.



Ко мне не возникало претензий в «Ростове» ни по матчам, ни по тренировкам. Но прозвучало — некоторые не могут набрать форму через тренировки, поэтому им нужно давать больше игрового времени. Я сказал: «Как капитан, не могу это принять». Где бы ни играл, тренеры всегда учили: кто хорошо готовится, тот будет играть, а кто плохо — не будет. Вокруг этого возникло недопонимание.



Если встретимся, пожму Карпину руку», — цитирует Попова Матч ТВ.

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