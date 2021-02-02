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Экс-защитник «Боруссии» Суботич перешёл в клуб-аутсайдер чемпионата Австрии

Экс-защитник «Боруссии» Суботич перешёл в клуб-аутсайдер чемпионата Австрии
Футбол / Прочие турниры 0
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Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Альтахе». Об этом сообщается на официальном сайте австрийского клуба.

К своей новой команде 32-летний сербский футболист присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения не уточняется. Суботич будет выступать под 6-м номером.

«Для меня «Альтах» был идеальным вариантом, особенно в человеческом плане. Я отлично пообщался с руководством, которое убедило меня перейти сюда. Моя задача – брать на себя ответственность, руководить игрой и делать вклад в развитие молодых футболистов», — сказал Невен.

Последней командой Суботича был турецкий «Денизлиспор». В ходе своей карьеры он также выступал за «Унион», «Сент-Этьен» и «Майнц». Наиболее известен Невен по игре за дортмундскую «Боруссию» в период с 2008 по 2017 год.

«Альтах», набрав 11 очков в 15 турах, занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

Фото: Официальный сайт ФК «Альтах»

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