Экс-защитник «Боруссии» Суботич перешёл в клуб-аутсайдер чемпионата Австрии

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Альтахе». Об этом сообщается на официальном сайте австрийского клуба.



К своей новой команде 32-летний сербский футболист присоединился на правах свободного агента. Срок соглашения не уточняется. Суботич будет выступать под 6-м номером.



«Для меня «Альтах» был идеальным вариантом, особенно в человеческом плане. Я отлично пообщался с руководством, которое убедило меня перейти сюда. Моя задача – брать на себя ответственность, руководить игрой и делать вклад в развитие молодых футболистов», — сказал Невен.



Последней командой Суботича был турецкий «Денизлиспор». В ходе своей карьеры он также выступал за «Унион», «Сент-Этьен» и «Майнц». Наиболее известен Невен по игре за дортмундскую «Боруссию» в период с 2008 по 2017 год.



«Альтах», набрав 11 очков в 15 турах, занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

Фото: Официальный сайт ФК «Альтах»