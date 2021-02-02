Экс-игрок «Арсенала» — о борьбе с расизмом: когда в дело вступают белые, что-то происходит

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт высказался об участившихся случаях проявления расизма в адрес футболистов клубов АПЛ.
«Борьба с этой проблемой ведётся, но дело в том, что всё это происходит только благодаря белым людям. Когда в дело вступают белые, что-то происходит. Нужно понять вот что: Джорджу Флойду пришлось расстаться с жизнью, чтобы мы объединились и действительно начали пытаться что-то изменить. Конечно, что-то меняется, но это происходит недостаточно быстро. За это время можно было достичь большего. Люди способны на большее», — приводит слова Райта The Voice.
Ранее стало известно, что защитник «Челси» Рис Джеймс стал объектом расистских оскорблений в социальных сетях. Футболист опубликовал снимок экрана с несколькими расистскими сообщениями. В частности, один из пользователей соцсети сравнил Джеймса с обезьяной, а также написал: «Как ты можешь жить с грязной, чёрной кожей».
- 2 февраля 2021
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:35
-
17:20
-
17:14
-
16:58
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:31
-
15:24
-
15:11
-
15:11
-
14:55
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:04
-
13:57
-
13:52
-
13:34
-
13:24
-
13:19
-
12:58
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00