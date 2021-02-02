Экс-игрок «Арсенала» — о борьбе с расизмом: когда в дело вступают белые, что-то происходит

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт высказался об участившихся случаях проявления расизма в адрес футболистов клубов АПЛ.



«Борьба с этой проблемой ведётся, но дело в том, что всё это происходит только благодаря белым людям. Когда в дело вступают белые, что-то происходит. Нужно понять вот что: Джорджу Флойду пришлось расстаться с жизнью, чтобы мы объединились и действительно начали пытаться что-то изменить. Конечно, что-то меняется, но это происходит недостаточно быстро. За это время можно было достичь большего. Люди способны на большее», — приводит слова Райта The Voice.

Ранее стало известно, что защитник «Челси» Рис Джеймс стал объектом расистских оскорблений в социальных сетях. Футболист опубликовал снимок экрана с несколькими расистскими сообщениями. В частности, один из пользователей соцсети сравнил Джеймса с обезьяной, а также написал: «Как ты можешь жить с грязной, чёрной кожей».