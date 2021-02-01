Абрамович написал игрокам «Челси» и пообещал выделить больше средств на борьбу с расизмом

Владелец «Челси» Роман Абрамович впервые напрямую связался с игроками лондонского клуба, сообщает Daily Mail.



По информации источника, сегодня, 1 февраля, футболисты «Челси» обнаружили на своей тренировочной базе персональные письма от владельца клуба. В них Абрамович отметил, что выделит больше средств на работу по борьбе с любыми видами дискриминации. Бизнесмен написал: «Я хочу, чтобы вы знали, что, как игроки «Челси», вы получаете мою поддержку и абсолютную поддержку клуба».



Ранее стало известно, что защитник «Челси» Рис Джеймс стал объектом расистских оскорблений в социальных сетях. Футболист опубликовал снимок экрана с несколькими расистскими сообщениями. В частности, один из пользователей соцсети сравнил Джеймса с обезьяной, а также написал: «Как ты можешь жить с грязной, чёрной кожей».

«Что-то нужно изменить». Защитник «Челси» стал объектом расистских оскорблений в соцсетях