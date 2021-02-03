Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо»

Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо»
Футбол / Кубок России 0
Аудио-версия:

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале опубликовал расписание предстоящих матчей 1/8 финала Кубка России. Встречи пройдут в три дня.

20 февраля:
«Зенит» — «Арсенал»: Санкт-Петербург, 17:00 мск
«Динамо» — «Спартак»: Москва, 19:30 мск

21 февраля:
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Москва, 14:30 мск
«Локомотив» — «Тамбов»: Москва, 17:00 мск
«Краснодар» — «Сочи»: Краснодар, 17:00 мск
«Ростов» — «Ахмат»: Ростов-на-Дону, 19:30 мск

22 февраля:
«Уфа» — «Урал»: Уфа, 12:00 мск
«Химки» — «Крылья Советов»: Химки, 14:30 мск

Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились участники еврокубков. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первое место в своих группах.

Турнирная сетка Кубка России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021