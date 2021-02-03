Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» сыграет с «Динамо»

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале опубликовал расписание предстоящих матчей 1/8 финала Кубка России. Встречи пройдут в три дня.
20 февраля:
«Зенит» — «Арсенал»: Санкт-Петербург, 17:00 мск
«Динамо» — «Спартак»: Москва, 19:30 мск
21 февраля:
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: Москва, 14:30 мск
«Локомотив» — «Тамбов»: Москва, 17:00 мск
«Краснодар» — «Сочи»: Краснодар, 17:00 мск
«Ростов» — «Ахмат»: Ростов-на-Дону, 19:30 мск
22 февраля:
«Уфа» — «Урал»: Уфа, 12:00 мск
«Химки» — «Крылья Советов»: Химки, 14:30 мск
Напомним, в нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России проходит в новом формате. По итогам группового этапа в плей-офф вышли 10 команд, к которым присоединились участники еврокубков. При этом не все представители Премьер-Лиги пробились в 1/8 финала. Так, «Рубин» и «Ротор» не сумели занять первое место в своих группах.
- 3 февраля 2021
-
16:57
-
16:47
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:06
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
15:05
-
15:04
-
14:50
-
14:43
-
14:29
-
14:27
-
14:26
-
14:04
-
13:55
-
13:39
-
13:19
-
13:17
-
13:10
-
12:52
-
12:48
-
12:36
-
12:25
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
11:43
-
11:41
-
11:13